Знаменитый режиссер Владимир Меньшов поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни народном артисте СССР, художественном руководителе МХТ имени Чехова и Табакерки Олеге Табакове. Он до последнего надеялся, что дорогой для него человек выкарабкается и выйдет из больницы.

Знаменитый режиссерВладимир Меньшов поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни народном артистеСССР, художественном руководителе МХТ имени Чехова и "Табакерки" ОлегеТабакове. Он до последнего надеялся,что дорогой для него человек выкарабкается и выйдет из больницы.По словамМеньшова, он восхищался Табаковым с первой минуты, как только его увидел.Он уточнил, что это был фильм "Шумный день", где тот блистательносыграл свою роль.Вместе с тем, режиссерпризнался, что особенно полюбил Табакова в роли Суходрищева в картине"Ширли-Мырли". "Это был редкий случай, когда зал в прямомсмысле этого слова сползал под кресло и хохотал, глядя на него", – цитируетМеньшова сайт "Комсомольская правда". "Будет очень-очень не хватать этогочеловека, потому что он был и строитель, и руководитель театра. Умница большая!Любил своих учеников, очень много хорошего сделал!", - добавил режиссер.По его словам, уОлег Табаков имел "жутко много" энергии. "Это было видно по тому, как он втечении трех месяцев не сдавался в борьбе с этой болезнью. Все равно быланадежда, что он еще выкарабкается. Но, не повезло", – заключил Владимир Меньшов.Напомним, 12 марта у82-летнего актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачисами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаковборолся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.Прощание с актеромпройдет в МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественнымруководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке",отменены все спектакли.