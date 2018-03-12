Знаменитый режиссер
Владимир Меньшов поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни народном артисте
СССР, художественном руководителе МХТ имени Чехова и Табакерки Олеге
Табакове. Он до последнего надеялся,
что дорогой для него человек выкарабкается и выйдет из больницы.
Знаменитый режиссер
Владимир Меньшов поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни народном артисте
СССР, художественном руководителе МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олеге
Табакове. Он до последнего надеялся,
что дорогой для него человек выкарабкается и выйдет из больницы.
По словам
Меньшова, он восхищался Табаковым с первой минуты, как только его увидел.
Он уточнил, что это был фильм "Шумный день", где тот блистательно
сыграл свою роль.
Вместе с тем, режиссер
признался, что особенно полюбил Табакова в роли Суходрищева в картине
"Ширли-Мырли". "Это был редкий случай, когда зал в прямом
смысле этого слова сползал под кресло и хохотал, глядя на него", – цитирует
Меньшова сайт "Комсомольская правда". "Будет очень-очень не хватать этого
человека, потому что он был и строитель, и руководитель театра. Умница большая!
Любил своих учеников, очень много хорошего сделал!", - добавил режиссер.
По его словам, у
Олег Табаков имел "жутко много" энергии. "Это было видно по тому, как он в
течении трех месяцев не сдавался в борьбе с этой болезнью. Все равно была
надежда, что он еще выкарабкается. Но, не повезло", – заключил Владимир Меньшов.
Напомним, 12 марта у
82-летнего актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи
сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков
боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.
Прощание с актером
пройдет в МХТ им. А.П. Чехова, где народный артист СССР был художественным
руководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке",
отменены все спектакли.