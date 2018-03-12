Истинная цель западных санкций – остановить развитие нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подобными антироссийскими действиями США и европейские страны нарушают принципы, которые сами же провозгласили.

Истинная цель западных санкций – остановить развитие нашей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подобными антироссийскими действиями США и европейские страны нарушают принципы, которые сами же провозгласили.Депутаты Госдумы на этой неделе продолжают работу врегионах. Вячеслав Володин в понедельник, 12 марта, принимает участие в форумепредставителей муниципальных образований Тверской области. Выступая передсобравшимися, спикер Госдумы рассказал о своем видении целого ряда вопросов, втом числе, политики западных стран в отношении нашей страны. В ходе форума речь зашла об антироссийских санкциях, которыебыли введены США и странами Европы в 2014 году, и неоднократно продлевались. Помнению председателя нижней палаты парламента, цель этих решений – вставитьпалки в колеса нашей стране."Санкционная политика – это попытка остановить развитиеРоссии, чтобы Россия вернулась в 1990-е годы, сделать хотят нас слабыми, убратькак конкурента с мирового уровня, – заявил он. – Но это не получится". Такое поведение Запада, считает Вячеслав Володин, стало "вызовом для нашей промышленности". Ведь, по его словам, никто и подумать не мог, что "США возьмут и выступят против своей же политики свободы торговли". "Но они пошли на это", – сказал спикер Госдумы, отметив, что противостоять санкциям Россия смогла, благодаря консолидации общества, которая уже не раз помогала стране выходить из сложных ситуаций."Мы с вами видим, что те вызовы, с которыми мыстолкнулись в результате санкций, общество преодолело, – подчеркнул ВячеславВолодин. – И, благодаря консолидации, благодаря тому, что граждане поддержаликурс президента, мы смогли пройти кризисы 2009 года и этот непростой периоднедружественной политики, непростой период санкций на протяжении последнихчетырех лет"."Мы понимаем, с какими вызовами сталкиваетсянаша страна, пройти эти вызовы мы можем только сплоченными".В то же время, отметил он в ходе своего выступления, Россиясталкивается не только с внешними вызовами, но и с внутриполитическими. К таковымВолодин отнес, в частности, ситуацию 2000-х годов, когда Госдума не могла принятьважнейшие для страны решения. "Эти решения не были поддержаны ни левыми,ни правыми", – напомнил он. Именно тогда в стране появилась мощная политическая сила – партия"Единая Россия", на которую смог опереться президент. "ЕР"помогла проводить через Госдуму принципиально важные для страны законопроекты, отметилспикер нижней палаты.Володин добавил, что в 2000 году доходы федеральногобюджета составляли менее триллиона рублей. "Бюджет, который мы приняли на2018 год, составляет порядка 16 триллионов рублей, – сказал он. – Представьтесебе, с чего мы начинали, и, собственно, на какие решения мы вышли".Напомним, сегодня в Тверской области собрались депутатыгородских и сельских поселений – всего около четырех тысяч человек. Они, вчастности, обсуждают вопросы развития социальнойсферы, здравоохранения, образования, ЖКХ, также речь идет о том, как будетосуществляться реализация послания президента Федеральному собранию.