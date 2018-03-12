Пытался сбыть гашиш. Во Владимире задержали 20-летнего местного жителя. У него был полимерный пакетик с неизвестным содержимым. А в квартире - ещё 10 пакетиков с аналогичным веществом. По заключению экспертов, по пакетам парень расфасовал гашиш общим весом почти 9 граммов.

12.03.2018Пытался сбыть гашиш. Во Владимире задержали 20-летнего местного жителя. У него был полимерный пакетик с неизвестным содержимым. А в квартире - ещё 10 пакетиков с аналогичным веществом. По заключению экспертов, по пакетам парень расфасовал гашиш общим весом почти 9 граммов. Полицейские установили, что наркотики молодой человек собирался сбыть на территории Владимира. В отношении 20-летнего задержанного возбуждено уголовное дело.Метки: полиция, наркотики, гашиш, сбыт, уголовное дело