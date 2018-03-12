Пассажирский самолет Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, загорелся после совершения жесткой посадки в непальском международном аэропорту Трибхуван.

Пассажирский самолет Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, загорелся после совершения жесткой посадки в непальском международном аэропорту Трибхуван, передает "Интерфакс". При крушении самолета пострадали не менее 17 человек, они госпитализированы.По данным местных СМИ, во время посадки лайнер, на борту которого находились 67 пассажиров, сошел с взлетно-посадочной полосы и врезался в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле, после чего загорелось.Сотрудники аэропорта предполагают, что причиной аварии могли стать технические неполадки самолета, передает ТАСС.