Во время предвыборных дебатов на Первом канале Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Впрочем, на этот раз лидер ЛДПР повел себя так, будто ведущей вовсе не было в студии.

Во время предвыборных дебатов на Первом канале Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Впрочем, на этот раз лидер ЛДПР повел себя так, будто ведущей вовсе не было в студии.Владимир Жириновский и Ксения Собчак продолжают обмениваться колкостями во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Однако лидер ЛДПР, кажется, решил сменить тактику и вместо прямой критики ведущей начал вести себя так, будто ее вообще нет в студии. По крайней мере, напрямую к ней в ходе своеобразной перепалки он так и не обратился.Ксения Собчак выступила за отмену статьи 282 Уголовного кодекса России "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Владимир Жириновский отметил, что его партия уже давно выступала за пересмотр правоприменительной практики и внесения корректив в эту статью, однако поддержки от других политических сил не получила."Здесь прозвучала 282-я статья. Согласен. Но мы в парламенте дважды вносили… Но все партии, кроме нас, отказали. Теперь я у них вижу в программах этот пункт", – цитирует РИА Новости лидера ЛДПР."Я не могу не прокомментировать это невероятное лицемерие лидера ЛДПР Жириновского. Вот человек, который переобулся в воздухе и стал выступать за отмену 282-й статьи…Я специально принесла документ. Он лично голосовал за введение этой статьи", – обрушилась на него Ксения Собчак."Прозвучало здесь, что якобы лицемерие… Мы все законы принимаем, если он барахлит, не так истолковывается, начинаем изменять", – объяснил свою позицию Владимир Жириновский. Он добавил, что полностью отменять эту статью нельзя. "Основа статьи – сперва чтобы не было межэтнических столкновений, а дальше идет и социальных, там надо подрихтовать, уменьшить. Изменить ее. Полностью отменять нельзя", – подчеркнул лидер ЛДПР.Многие зрители успели заметить, что Владимир Жириновский в ходе этой своеобразной перепалки ответил на все выпады Ксении Собчак, однако ни разу напрямую к ней не обратился и вовсе вел себя так, будто ее рядом и не было. Поклонники депутата от его новой тактики пришли в восторг.