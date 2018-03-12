На счету злоумышленника десять эпизодов противоправной деятельности.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Вязники. Мужчине предъявлено обвинение в совершении десяти эпизодов противоправной деятельности.Установлено, что с ноября по декабрь прошлого года обвиняемый, находясь в торговых залах местных магазинов самообслуживания, тайно похищал продукты питания и спиртные напитки. Общий материальный ущерб, заявленный потерпевшими, составил более 17 тысяч рублей.Личность злоумышленника была оперативно установлена участковым уполномоченным полиции.Обвиняемый свою вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.