Более 45 тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны. Протестующие скандируют лозунг Республика сейчас - это призыв каталонцев к формированию нового правительства, которое реализует желание большинства жителей автономии получить независимость от Испании.

Более 45 тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны. Протестующие скандируют лозунг "Республика сейчас" — это призыв каталонцев к формированию нового правительства, которое реализует желание большинства жителей автономии получить независимость от Испании.По словам президента Каталонской национальной ассамблеи, которая организовала митинг, этого хотят более двух миллионов человек.В ноябре 2017 года большинство основных деятелей каталонской политики потеряли должности в связи с организацией референдума о независимости. В частности, выехать за рубеж был вынужден глава Генералитета Карлос Пучдемон. На родине ему грозит 50-летний тюремный срок, напоминает телеканал "Россия 24".По решению Верховного суда в тюрьме находится и кандидат на пост главы автономии Жорди Санчес. В связи с чем, спикер парламента Каталонии сообщил, что выборы будут отложены, а сепаратистские группы будут оспаривать приговор в Европейском суде по правам человека.