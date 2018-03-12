Спасателям удалось вывести из огня около двух десятков пассажиров лайнера, потерпевшего катастрофу в аэропорту Катманду. Самолет выехал на футбольное поле и развалился на части.

Спасателям удалось вывести из огня около двух десятковпассажиров лайнера, потерпевшего катастрофу в аэропорту Катманду. Самолетвыехал на футбольное поле и развалился на части.По предварительным данным, в катастрофе самолета авиакомпанииUS-Bangla Airlines погибли 38 человек. Сообщалось, что спасены 17 пассажиров,позже эта цифра увеличилась до 23. Всего рейсом из столицы Бангладеш Даккилетели около 70 человек.Лайнер загорелся при посадке в международном аэропортуТрибхуван возле непальской столицы Катманду. Информацию об инциденте подтвердилпредставитель местной полиции.Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочнойполосы и оказался на футбольном поле близ аэропорта. Машина загорелась, нафотографиях с места катастрофы, опубликованных в Twitter, виден густой столбдыма. Позже пожарным удалось потушить огонь, однако фюзеляж самолета почтиполностью сгорел.Согласно данным сайта Flightradar24, разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400. Ему было 17 лет. Как сообщили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту, передает РИА Новости.Ранее Dni.Ru сообщали, что иранские спасатели нашли черный ящик частного самолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных Арабских Эмиратов и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и тела погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.Жертвами катастрофы стали 11 человек – восемь пассажиров и три члена экипажа. В их числе оказалась 28-летняя дочь влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана, которая в конце марта должна была выйти замуж.Мина Башаран с подругами возвращалась домой с девичника, устроенного в Дубае. Воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежную бурю, в результате чего у самолета отказали двигатели.