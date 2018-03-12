На всех телеэкранах страны 12 марта стартует захватывающая премьера сериала Золотая Орда. Картина режиссера Тимура Алпатова выполнена в жанре исторического фэнтези с вымышленными князьями и ханами на основе реальных событий времен монголо-татарского ига.
На всех телеэкранах страны 12 марта стартует захватывающая премьера сериала "Золотая Орда". Картина режиссера Тимура Алпатова выполнена в жанре исторического фэнтези с вымышленными князьями и ханами на основе реальных событий времен монголо-татарского ига.
Специально для этого 16-серийного фильма был построен целый город –
5000 квадратных метров декораций. Было сшито почти две тысячи костюмов эпохи
XIII века.
Подобных многосерийных фильмов, по данным создателей, в России еще
не делали. Консультации с историками шли несколько лет. Но картина
задумывалась не столько об истории, сколько о чувствах, сообщает Первый канал.
По сюжету, события разворачиваются в конце XIII века. Монгольский
хан Берке (актер Рамиль Сабитов) стар и болен, он хочет успеть построить город
и дать ему свое имя. В это время разведка доносит, что в Персии собирают армию
и намерены идти на его Золотую Орду войной. Хан отправляет своего племянника
Менгу-Темира (Санжар Мади) на Русь, к князю Ярославу (Александр Устюгов), чтобы
набрать новых воинов.
Среди даров, которые хан передает своему вассалу – красавица служанка
Наргиз (Аружан Джазильбекова) и дорогой конь. А сам Менгу-Темир заинтересовался
Устиньей (Юлия Пересильд), женой Бориса (Артур Иванов), брата Ярослава. Ради
нее он готов снизить требования Орды. Всю историю, как и героев, создатели
сериала придумали сами, передает Из общих знаний они оставили только
противостояние жителей Древней Руси и Золотой Орды.
Кстати. в "Золотой Орде" дебютировала как
актриса финалистка первого сезона шоу "Голос" Первого канала Эльмира
Калимуллина. Она
сыграла Зейнеб – прислужницу любимой жены хана Айжан. Эльмира очень
ответственно отнеслась к своей дебютной работе и начала подготовку к ней за
полгода до начала съемок: она детально проработала каждую сцену со своим
педагогом по актерскому мастерству Дмитрием Калязиным.