На всех телеэкранах страны 12 марта стартует захватывающая премьера сериала Золотая Орда. Картина режиссера Тимура Алпатова выполнена в жанре исторического фэнтези с вымышленными князьями и ханами на основе реальных событий времен монголо-татарского ига.

На всех телеэкранах страны 12 марта стартует захватывающая премьера сериала "Золотая Орда". Картина режиссера Тимура Алпатова выполнена в жанре исторического фэнтези с вымышленными князьями и ханами на основе реальных событий времен монголо-татарского ига.Специально для этого 16-серийного фильма был построен целый город –5000 квадратных метров декораций. Было сшито почти две тысячи костюмов эпохиXIII века.Подобных многосерийных фильмов, по данным создателей, в России ещене делали. Консультации с историками шли несколько лет. Но картиназадумывалась не столько об истории, сколько о чувствах, сообщает Первый канал.По сюжету, события разворачиваются в конце XIII века. Монгольскийхан Берке (актер Рамиль Сабитов) стар и болен, он хочет успеть построить городи дать ему свое имя. В это время разведка доносит, что в Персии собирают армиюи намерены идти на его Золотую Орду войной. Хан отправляет своего племянникаМенгу-Темира (Санжар Мади) на Русь, к князю Ярославу (Александр Устюгов), чтобынабрать новых воинов.Среди даров, которые хан передает своему вассалу – красавица служанкаНаргиз (Аружан Джазильбекова) и дорогой конь. А сам Менгу-Темир заинтересовалсяУстиньей (Юлия Пересильд), женой Бориса (Артур Иванов), брата Ярослава. Радинее он готов снизить требования Орды. Всю историю, как и героев, создателисериала придумали сами, передает Из общих знаний они оставили толькопротивостояние жителей Древней Руси и Золотой Орды.Кстати. в "Золотой Орде" дебютировала какактриса финалистка первого сезона шоу "Голос" Первого канала ЭльмираКалимуллина. Онасыграла Зейнеб – прислужницу любимой жены хана Айжан. Эльмира оченьответственно отнеслась к своей дебютной работе и начала подготовку к ней заполгода до начала съемок: она детально проработала каждую сцену со своимпедагогом по актерскому мастерству Дмитрием Калязиным.