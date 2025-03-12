Для того, чтобы справиться с диктантом — к нему можно заранее подготовиться.

25 апреля во всех регионах России, в том числе и во Владимирской области, пройдет историческая акция Единой России «Диктант Победы». Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в соцсетях.— Принять участие и проверить знания о Великой Отечественной войне может любой желающий на специально организованных площадках и онлайн на портале акции, — уточнил Игошин.Для того, чтобы справиться с диктантом — к нему можно заранее подготовиться. Подробная информация об этом есть на официальном сайте в разделе «Тесты».