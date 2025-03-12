В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли два события, открывшие программу мероприятий к 495-летию со дня рождения Ивана Грозного.
В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли два события, открывшие программу мероприятий к 495-летию со дня рождения Ивана Грозного.
«Эту программу можно назвать «репетицией» торжеств к 500-летию, которое мы готовимся отметить в 2030 г. «Стартовать» хотелось с «высокой ноты», в чем и помогла давний друг музея Любовь Молина. Несколько лет назад ее стараниями у нас на Государевом дворе была поставлена концертная версия оперы «Царская невеста». А теперь артисты приехали с концертом «Старая добрая классика», в котором звучат арии из популярных опер и оперетт», - рассказала зам. директора музея-заповедника Лариса Зарайская.
А солистка Москонцерта и Центра оперного пения им. Галины Вишневской Любовь Молина добавила: «Нас связывают теплые творческие отношения. Впервые мы приехали в музей в 2017 году. Несколько раз ставили «Царскую невесту». Исполнение оперы в подлинном историческом интерьере заставило по-новому почувствовать и осмыслить сюжет. По сути, мы создали музыкальную реконструкцию событий, когда-то происходивших именно здесь! И сегодня я невероятно рада, что наше сотрудничество продолжается!».
В череде торжеств значительная роль отведена просветительской, лекционной программе. «В течение года мы будем приглашать специалистов, чтобы осветить различные аспекты сложной эпохи Средневековья. Тема первой лекции – «Единорог Ивана Грозного» – выбрана не случайно. Совсем недавно единорог стал туристическим символом нашего города. Это вызвало ажиотаж и жаркие дискуссии. Перед лектором стояла задача обосновать современный выбор с исторической точки зрения», – делится подробностями врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова. Для этого в музей был приглашен Е.В. Пчелов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории средневековой России, геральдист.
Евгений Владимирович рассказал слушателям о том, что на протяжении довольно долгого времени единорог был одним из государственных геральдических символов России. Иван Грозный прежде всего сопоставлял его с образом царства, унаследованного от библейских царей, себя же он видел в качестве первого царя московской династии. Образ единорога сопряжен с христианской символикой. В Библии рог используется при помазании на царство, т.е. символизирует божественную благодать, нисходящую на правителя. В русских же текстах с 1550 г. обозначение «рога инрога» используется применительно к царскому титулу. В грамотах того времени даже в титуле государя звучит «яко рога инрога царя». Поэтому достижение царского титула как помазание соотносится именно с этим персонажем.
Единорог был известен на Руси и до Грозного. И всегда считался символом защиты, мощи и неуязвимости. А 3 февраля 1561 года изображение мифического животного (по приказу царя) появилось на гербовой государственной печати, следом на перстне, знаках отличия воинов, в царском интерьере и посуде. Кстати, неоднократно во время раскопок на территории «Слободы» археологи находили предметы с этим царским символом, в частности, накладку на конскую упряжь, керамический ковш, изразцы. В свое время тема единорога получила широкое воплощение и в европейском искусстве.
Об этом и многом другом говорили на полуторачасовой увлекательной лекции, после которой слушатели задавали вопросы и обменивались мнениями. Успехом пользовалась и онлайн-трансляция, которую уже посмотрело более двух с половиной тысяч человек, что доказывает неподдельный интерес к этой теме.
Следующим необычным проектом станет поэтический сетевой марафон. По инициативе «Слободы» 17 музеев-участников, среди которых много кремлей, будут записывать «Песню про купца Калашникова», а затем выложат ее на своих страницах. Конечный результат обещает впечатлить.