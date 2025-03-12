В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли два события, открывшие программу мероприятий к 495-летию со дня рождения Ивана Грозного.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли два события, открывшие программу мероприятий к 495-летию со дня рождения Ивана Грозного.«Эту программу можно назвать «репетицией» торжеств к 500-летию, которое мы готовимся отметить в 2030 г. «Стартовать» хотелось с «высокой ноты», в чем и помогла давний друг музея Любовь Молина. Несколько лет назад ее стараниями у нас на Государевом дворе была поставлена концертная версия оперы «Царская невеста». А теперь артисты приехали с концертом «Старая добрая классика», в котором звучат арии из популярных опер и оперетт», - рассказала зам. директора музея-заповедника Лариса Зарайская.А солистка Москонцерта и Центра оперного пения им. Галины Вишневской Любовь Молина добавила: «Нас связывают теплые творческие отношения. Впервые мы приехали в музей в 2017 году. Несколько раз ставили «Царскую невесту». Исполнение оперы в подлинном историческом интерьере заставило по-новому почувствовать и осмыслить сюжет. По сути, мы создали музыкальную реконструкцию событий, когда-то происходивших именно здесь! И сегодня я невероятно рада, что наше сотрудничество продолжается!».В череде торжеств значительная роль отведена просветительской, лекционной программе. «В течение года мы будем приглашать специалистов, чтобы осветить различные аспекты сложной эпохи Средневековья. Тема первой лекции – «Единорог Ивана Грозного» – выбрана не случайно. Совсем недавно единорог стал туристическим символом нашего города. Это вызвало ажиотаж и жаркие дискуссии. Перед лектором стояла задача обосновать современный выбор с исторической точки зрения», – делится подробностями врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова. Для этого в музей был приглашен Е.В. Пчелов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории средневековой России, геральдист.Евгений Владимирович рассказал слушателям о том, что на протяжении довольно долгого времени единорог был одним из государственных геральдических символов России. Иван Грозный прежде всего сопоставлял его с образом царства, унаследованного от библейских царей, себя же он видел в качестве первого царя московской династии. Образ единорога сопряжен с христианской символикой. В Библии рог используется при помазании на царство, т.е. символизирует божественную благодать, нисходящую на правителя. В русских же текстах с 1550 г. обозначение «рога инрога» используется применительно к царскому титулу. В грамотах того времени даже в титуле государя звучит «яко рога инрога царя». Поэтому достижение царского титула как помазание соотносится именно с этим персонажем.Единорог был известен на Руси и до Грозного. И всегда считался символом защиты, мощи и неуязвимости. А 3 февраля 1561 года изображение мифического животного (по приказу царя) появилось на гербовой государственной печати, следом на перстне, знаках отличия воинов, в царском интерьере и посуде. Кстати, неоднократно во время раскопок на территории «Слободы» археологи находили предметы с этим царским символом, в частности, накладку на конскую упряжь, керамический ковш, изразцы. В свое время тема единорога получила широкое воплощение и в европейском искусстве.Об этом и многом другом говорили на полуторачасовой увлекательной лекции, после которой слушатели задавали вопросы и обменивались мнениями. Успехом пользовалась и онлайн-трансляция, которую уже посмотрело более двух с половиной тысяч человек, что доказывает неподдельный интерес к этой теме.Следующим необычным проектом станет поэтический сетевой марафон. По инициативе «Слободы» 17 музеев-участников, среди которых много кремлей, будут записывать «Песню про купца Калашникова», а затем выложат ее на своих страницах. Конечный результат обещает впечатлить.