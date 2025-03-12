Почти половина респондентов отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 12% совсем не интересуются такими новостями.

Согласно опросу, проведенному ВТБ, более 40% жителей ЦФО следят за новостями о вкладах и ставках на них. Почти половина респондентов отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 12% совсем не интересуются такими новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.Основными источниками новостей о вкладах и ставках являются банковские сайты (56%) и интернет-СМИ (50%). Банковские рассылки читают 38% респондентов, столько же опрошенных узнают новости из федеральных ТВ-каналов, а 30% жителей ЦФО читают новости в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают треть респондентов, а телеграм каналы и блоги – 26%.Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки отметили 53% жителей ЦФО, ещё 30% респондентов время от времени встречают такие новости.Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти респондентов отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.На восприятие привлекательности вкладов больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (46%) и сообщения о росте процентных ставок (47%). Также клиентов привлекает реклама банковских продуктов и акций (33%). Советам экспертов о выгоде вкладов доверяют 28% жителей ЦФО и это самый высокий показатель в стране.На решение об открытии вклада в наибольшей степени влияет реклама банков и их предложений (67%). Примерно четверть жителей ЦФО полагается на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 21% респондентов обращают внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.