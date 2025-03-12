Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров банка 15 апреля 2025 года.

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров банка 15 апреля 2025 года.В повестку собрания включены следующие вопросы: реорганизация банка в форме присоединения к нему Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также утверждение изменений, вносимых в устав банка в связи с реорганизацией.Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 21 марта 2025 года. Акционеры смогут голосовать в электронном виде в мобильных приложениях «Акционер» и «ВТБ Мои Инвестиции», а также на сайте АО ВТБ Регистратор по 15 апреля включительно.«Смена банка для клиентов РНКБ будет проходить максимально комфортно. Мы намерены сохранить все 132 офиса продаж в Крыму и более 80% офисов в Краснодарском крае. Одной из особенностей РНКБ является его цифровая экосистема с развитыми транспортными приложениями и интеграцией банковских продуктов с небанковскими сервисами, к интеграции подобных уникальных сервисов мы будем подходить особенно щепетильно. По нашим расчетам, срок окупаемости проекта интеграции РНКБ – 4 года, это средний срок для подобных сделок», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.