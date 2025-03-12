Во Владимирской области будут готовить руководителей госструктур из числа ветеранов СВО. В регионе стартует программа развития для участников боевых действий «Герои-33». Цель проекта —

Во Владимирской области будут готовить руководителей госструктур из числа ветеранов СВО. В регионе стартует программа развития для участников боевых действий «Герои-33». Цель проекта — подготовка кадров на государственную службу и для госорганизаций из числа тех, кто защищал Родину на СВО. Координирует программу Общественный совет. Как поясняют его участники, после пройденного обучения специалисты станут ответственными и