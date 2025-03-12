Александр Авдеев раскрыл подробности относительно планов по созданию «сухой набережной» во Владимире. Губернатор принял участие в отчете главы Владимира перед депутатами Горсовета по

Александр Авдеев раскрыл подробности относительно планов по созданию «сухой набережной» во Владимире. Губернатор принял участие в отчете главы Владимира перед депутатами Горсовета по итогам работы администрации областного центра за 2024 год. В ходе общения первых лиц области с журналистами, “Шестому каналу” удалось получить ответ главы региона по поводу благоустройства Владимира, а именно пояснил, что из