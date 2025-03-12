Вероятно, она будет направлена для отбывания наказания в женскую колонию №1.

Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», осужденная за неуплату налогов, скорее всего, будет направлена для отбывания наказания в женскую колонию № 1, расположенную в поселке Головино Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.В этой колонии осужденные за экономические преступления занимаются пошивом одежды и обучаются профессии парикмахера, им разрешены длительные свидания с супругами. Блиновская была приговорена Савеловским судом Москвы к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Если апелляционная инстанция не изменит приговор, она пробудет в колонии до весны 2028 года.Защита Блиновской планирует подать жалобу на решение суда, и она продолжит ожидать пересмотр дела в московском СИЗО.