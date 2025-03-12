На прошедшей неделе аферисты позвонили жительнице Александровского района, которая ранее пострадала от мошенников, и убедили ее в том, что она должна воспользоваться услугами юристов. Мол,

На прошедшей неделе аферисты позвонили жительнице Александровского района, которая ранее пострадала от мошенников, и убедили ее в том, что она должна воспользоваться услугами юристов. Мол, специалисты добьются для нее компенсации потерянных денег. Женщина поверила и перевела неизвестным полтора миллиона. Как можно догадаться, звонили ей далеко не юристы. В пресс-службе УМВД региона рассказали, что мошенники продолжают