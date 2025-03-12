Он требовал 200 миллионов рублей.

В понедельник, 10 марта, в школу №44 в микрорайоне Юрьевец Владимира поступила угроза взорвать учебное заведение. Соответствующее сообщение было отправлено на электронные адреса Росгвардии, МЧС и областного суда. Неизвестный злоумышленник, используя никнейм, угрожал взорвать школу, если ему не переведут 200 миллионов рублей.Как сообщает «», на место происшествия оперативно выехали правоохранители, которые провели обследование здания.К счастью, никаких взрывных устройств не было обнаружено. Ситуация находится под контролем. Напомним, ранее мы писали, что