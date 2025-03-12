Он требовал 200 миллионов рублей.
В понедельник, 10 марта, в школу №44 в микрорайоне Юрьевец Владимира поступила угроза взорвать учебное заведение. Соответствующее сообщение было отправлено на электронные адреса Росгвардии, МЧС и областного суда. Неизвестный злоумышленник, используя никнейм, угрожал взорвать школу, если ему не переведут 200 миллионов рублей.
Как сообщает «», на место происшествия оперативно выехали правоохранители, которые провели обследование здания.
К счастью, никаких взрывных устройств не было обнаружено. Ситуация находится под контролем. Напомним, ранее мы писали, что