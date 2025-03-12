47-летнего жителя Владимира по имени Игорь, который получил осколочное ранение от БПЛА в Липецкой области, успешно прооперировали местные врачи. Они удалили осколок, теперь мужчине остается

47-летнего жителя Владимира по имени Игорь, который получил осколочное ранение от БПЛА в Липецкой области, успешно прооперировали местные врачи. Они удалили осколок, теперь мужчине остается только поправляться. Об этом рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Напомним, Игорь работает экспедитором. Ночью 11 марта он остановился на трассе М-4 «Дон», чтобы посмотреть на летящий БПЛА. Как итог