Оператор ТО не заключал договоры с владельцами транспортных средств и не установил размер платы за услуги.

В Камешково Владимирской области выявлены нарушения в пункте техосмотра автомобилей. Прокуратура региона сообщила, что оператор ТО не заключал договоры с владельцами транспортных средств и не установил размер платы за услуги. При этом на сайте организации размещалась устаревшая информация о стоимости, а на стенде в помещении прайс отсутствовал.Генеральному директору внесено представление, а устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Напомним, ранее мы писали, что