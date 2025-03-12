Грязевые реки и глина вокруг. Во время дорожных работ у ДТЮ прорвало трубопровод. Последствия коммунальной аварии мгновенно ужаснули жителей: утром 12 марта перед входом в один из подъездов

Грязевые реки и глина вокруг. Во время дорожных работ у ДТЮ прорвало трубопровод. Последствия коммунальной аварии мгновенно ужаснули жителей: утром 12 марта перед входом в один из подъездов дома номер 30а собралось целое озеро из размытого песка. На видео, которое в редакцию «Шестого канала» прислали местные жители, видно, как из оголенной трубы текут потоки воды.