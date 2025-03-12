Жертвой преступника стал Анатолий Костяев, специалист, который сотрудничал с региональным отделением «Единой России».
Во Владимире вынесли приговор убийце телеоператора и монтажера Анатолия Костяева, который снимал для регионального отделения партии «Единая Россия». Конфликт между мужчинами вспыхнул во время пьяного застолья. Подробности криминальной истории — в материале .
Познакомились в баре
Преступление произошло в июле прошлого года. Обвиняемый познакомился с Анатолием на рок-концерте в одном из владимирских баров. После мероприятия мужчина пригласил нового знакомого в гости. Там продолжились посиделки с алкоголем.
Рано утром в квартире на Кремлевской улице между ними завязалась перепалка. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома Владимирской области. Сотрудники правоохранительных органов установили, что хозяин квартиры предплечьем правой руки сдавил телеоператору шею, перекрыв ему дыхательные пути.
Экспертиза показала, что Анатолий умер от механической асфиксии. Преступник испугался и сразу позвонил своему другу. После он вызвал скорую помощь и полицию.
Обвинил жертву
Как уточнили в региональной прокуратуре, в ходе расследования убийца отрицал свою вину. По словам мужчины, Анатолий первым напал на него во время ссоры. Якобы хозяин квартиры просто защищался.
И следователи, и суд скептически отнеслись к версии о самообороне.
«Его позиция опровергается собранными по делу доказательствами — в частности, в крови жертвы обнаружено 5 промилле этилового спирта, что согласно информации из наркологического диспансера, является практически смертельной дозой и совершать активные действия в состоянии такого тяжелого алкогольного опьянения невозможно», — указано в материалах уголовного дела.
Скорее всего, оператор находился фактически в беспомощном состоянии. Соседи обвиняемого не слышали никакого шума в квартире в ночное время.
По итогам разбирательств мужчину на восемь лет отправили в колонию строгого режима. Также в пользу матери убитого Октябрьский районный суд взыскал 2 млн рублей.