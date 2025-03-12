Жертвой преступника стал Анатолий Костяев, специалист, который сотрудничал с региональным отделением «Единой России».

Во Владимире вынесли приговор убийце телеоператора и монтажера Анатолия Костяева, который снимал для регионального отделения партии «Единая Россия». Конфликт между мужчинами вспыхнул во время пьяного застолья. Подробности криминальной истории — в материале .Познакомились в бареПреступление произошло в июле прошлого года. Обвиняемый познакомился с Анатолием на рок-концерте в одном из владимирских баров. После мероприятия мужчина пригласил нового знакомого в гости. Там продолжились посиделки с алкоголем.Рано утром в квартире на Кремлевской улице между ними завязалась перепалка. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома Владимирской области. Сотрудники правоохранительных органов установили, что хозяин квартиры предплечьем правой руки сдавил телеоператору шею, перекрыв ему дыхательные пути.Экспертиза показала, что Анатолий умер от механической асфиксии. Преступник испугался и сразу позвонил своему другу. После он вызвал скорую помощь и полицию.Обвинил жертвуКак уточнили в региональной прокуратуре, в ходе расследования убийца отрицал свою вину. По словам мужчины, Анатолий первым напал на него во время ссоры. Якобы хозяин квартиры просто защищался.И следователи, и суд скептически отнеслись к версии о самообороне.«Его позиция опровергается собранными по делу доказательствами — в частности, в крови жертвы обнаружено 5 промилле этилового спирта, что согласно информации из наркологического диспансера, является практически смертельной дозой и совершать активные действия в состоянии такого тяжелого алкогольного опьянения невозможно», — указано в материалах уголовного дела.Скорее всего, оператор находился фактически в беспомощном состоянии. Соседи обвиняемого не слышали никакого шума в квартире в ночное время.По итогам разбирательств мужчину на восемь лет отправили в колонию строгого режима. Также в пользу матери убитого Октябрьский районный суд взыскал 2 млн рублей.