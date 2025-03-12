Задумываетесь построить собственный дом, но не знаете с чего начать? В бизнес-центре «Сити» Вас проконсультируют по любому вопросу. Строительная компания Дмитрия Хмельнова за 25 лет работы

Задумываетесь построить собственный дом, но не знаете с чего начать? В бизнес-центре «Сити» Вас проконсультируют по любому вопросу. Строительная компания Дмитрия Хмельнова за 25 лет работы построила более 1000 объектов и уже имеет постоянных клиентов. Перед началом строительства с клиентом работают профессионалы — дизайнеры и строители, которые подскажут и помогут воплотить дом мечты не только