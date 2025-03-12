35-летнего жителя Судогодского района будут судить за жесткое избиение товарища, повлекшее смерть последнего на месте. Трагедия произошла в Курлово (Гусь-Хрустальный район) после нескольких

35-летнего жителя Судогодского района будут судить за жесткое избиение товарища, повлекшее смерть последнего на месте. Трагедия произошла в Курлово (Гусь-Хрустальный район) после нескольких дней запоя, рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. 13 марта прошлого года судогодец пришел в гости к своему 51-летнему знакомому, живущему на Октябрьской улице. Дома, кроме хозяина, были мужчина и женщина.