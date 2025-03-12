3 марта приговор вынес Савеловский суд в Москве.

Популярного блогера и основательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую могут отправить в исправительную колонию №1 в поселке Головино во Владимирской области.Ранее ее признали виновной в неуплате налогов, легализации преступных доходов и неправомерном обороте платежных средств (отмывании денег — прим.ред.). Сумма задолженности превысила 1 млрд рублей. Дело рассматривали в Савеловском районном суде в Москве. Приговор вынесли 3 марта.Блогера освободили от наказания по обвинению в неуплате налогов в связи с истечением срока давности. По иску прокуратуры с Блиновской взыскали 587 млн рублей в пользу государства. Также ей назначили штраф в размере 1 млн рублей.Защита Елены Блиновской назвала приговор «слишком жестким», однако адвокаты пока не направили апелляцию. Обвиняемым по уголовному делу также проходил супруг Елены Алексей Блиновский. Призводство приостановили, так как он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.До вынесения приговора Елена находилась в СИЗО. Теперь ее должны этапировать в женскую колонию. ИК-1 расположена в Судогодском районе. Дорога во Владимир из села Головино занимает примерно 35 минут, на путь из Москвы до поселка уйдет около 50 минут. По закону для женщин в России предусмотрен только общий режим отбывания наказания.В колонии предусмотрено 1130 мест, включая участок колонии-поселения на 123 места. К ИК-1, как правило, отправляют женщин, которые впервые нарушили закон и осуждены по ненасильственным статьям.Например, с 2015 года там находилась бывшая чиновница Министерства обороны РФ и любовница на тот момент главы ведомства Анатолия Сердюкова Елена Васильева, которая в 2010-х годах стала участницей громкого коррупционного скандала. Ее обвинили по 12 эпизодам мошенничества и превышении служебных полномочий и приговорили к 5 годам колонии.Колония в поселке Головино считается одной из самых безпроблемных, на территории даже есть собственный Дом ребенка для детей, рожденных уже за решеткой. Женщины могут навещать своих малышей. Заключенные живут в бараках, рассчитанных на 15-20 человек. Также в ИК-1 есть швейных цех, где блогер сможет получить новую профессию.Всего в России больше 30 женских колоний, поэтому вопрос о том, куда конкретно попадет «основательница марафонов желаний», до сих пор открыт. До обжалования приговора Елена Блиновская будет находиться в столичном СИЗО.