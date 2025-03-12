Гнездо обыкновенного ремеза нашли охотничьи инспекторы во время учетных работ в Меленковском районе. Эта птица занесена в Красную книгу Владимирской области, рассказали в региональной

Гнездо обыкновенного ремеза нашли охотничьи инспекторы во время учетных работ в Меленковском районе. Эта птица занесена в Красную книгу Владимирской области, рассказали в региональной госохотинспекции. Ремез – маленькая птица. Его можно узнать по коричневой спине, белой голове и черной маске на глазах. Ремез относится к перелетным птицам, во Владимирской области их можно встретить с апреля