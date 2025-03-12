На мероприятии ожидаются делегаты и эксперты из Мьянмы, Казахстана, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Ганы.

XXIV Международный форум "Экология большого города" начинает работу в Санкт-Петербурге. Его центральной темой стало развитие мегаполиса и экологический потенциал регионов, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Андрей Самусевич."Форум за годы своей работы стал крупнейшей площадкой, как минимум, на Северо-Западе России, которая объединяет экспертов профильного сообщества, экологов, экспертов в области охраны окружающей среды и смежных областей промышленности, развития транспортной инфраструктуры, градостроительства. <…> В 2025 году главной темой форума определено устойчивое развитие мегаполиса и экологический потенциал регионов", - сказал он.Самусевич отметил, что ежегодно на площадке собираются более 4 тыс. участников, обсуждают различные темы, которые являются наиболее актуальными и перспективными для дальнейшей разработки проектов в области устойчивого развития городских агломераций. На данный момент заявлены участники из более чем 62 субъектов России. Из других стран зарегистрированы представители органов государственного управления, а также различных сфер бизнеса. Ожидаются делегаты и эксперты из Мьянмы, Казахстана, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Ганы. Запланировано порядка 600 встреч в Центре деловых контактов, 41 мероприятие конгрессной программы.В первые два дня запланированы деловые мероприятия с экспертным сообществом, 14 марта - программа молодежного дня. Ключевыми темами первого дня форума, 12 марта, станет вопрос развития заповедного фонда и особо охранения природных территорий. Самусевич подчеркнул, что это очень важная тема, особенно для городских агломераций. Отдельная экспертная сессия будет посвящена вопросам перехода к экономике замкнутого цикла. Эксперты обсудят, как правильно переходить к следующим этапам развития системы обращения с отходами, какие есть меры федеральной и региональной поддержки для тех компаний, которые готовы работать с вторичными материальными ресурсами, которые готовы развивать производственные площадки, тем самым, минимизируя полигонное захоронение и антропогенную нагрузку отходов на окружающую среду.Второй день форума основной, 13 марта запланированы церемония официального открытия форума и выставочной экспозиции с приглашенными официальными лицами и гостями, состоится пленарное заседание. Также пройдут круглые столы, посвященные климатической повестке, экологическому законодательству, вопросам развития сетей мониторинга за состоянием окружающей среды, ликвидации объектов накопленного вреда. Кроме того, планируется подписание соглашений.Молодежный день разделен на три темы. Первый трек - по профориентации: молодежи расскажут о том, какие есть программы подготовки кадров для отрасли в Петербурге, какие возможности, что такое природоохранная отрасль как профессия, какие плюсы, в чем подводные камни. Второй трек молодежного дня посвятят рассмотрению идей, инициатив молодых ученых.Самусевич подчеркнул, что все решения, которые будут приняты в ходе обсуждения на деловых мероприятиях форума, лягут в основу единой резолюции, которая будет направлена во все заинтересованные федеральные органы власти - Совет Федерации, Государственную думу, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также во все регионы - участники форума.