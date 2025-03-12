Народный фронт направил обращение в областную прокуратуру.

В селе Пахомово Петушинского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) не работает в полном объеме. Модульное здание выглядит заброшенным, его территория заросла кустарником и травой, а все входы закрыты. Внутри помещения полы обрушились, и местные жители из-за аварийного состояния учреждения избегают его посещения.Несмотря на обращения к администрации Петушинского района, проблема остаётся нерешённой, так как не удаётся выяснить, кто был застройщиком объекта. В связи с сложившейся ситуацией Народный фронт направил обращение в областную прокуратуру с требованием о проведении ремонта ФАПа.Напомним, ранее мы писали, что