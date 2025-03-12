Серия краж произошла в августе 2024 года и затронула несколько городов, включая Владимир и Гусь-Хрустальный.

Житель Владимира будет судим за 15 краж, совершенных в магазинах области. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, мужчина, находясь в поселке Мелехово, неоднократно похищал товары из магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Фикс Прайс», чтобы затем распродать их случайным прохожим.Серия краж произошла в августе 2024 года и затронула несколько городов, включая Владимир и Гусь-Хрустальный. Похищенные товары, преимущественно шоколад и бытовая химия, мужчина продавал на вторичный рынок.Правоохранительные органы задержали серийного похитителя. Он признал свою вину. Дело уже передано в суд. Напомним, ранее мы писали, что