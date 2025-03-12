Поток воды затопил дорогу, и ливневая канализация не смогла с ним справиться.

Утром 12 марта во Владимире, при строительстве дублера Октябрьского проспекта, рабочие повредили трубу с водой. Это привело к потопу на улице Стрелецкой. Авария произошла около 10:20, когда дорожники, копая слишком глубоко, нарушили водопроводную систему. Поток воды затопил дорогу, и ливневая канализация не смогла с ним справиться.Как сообщает «», на данный момент аварию удалось устранить, однако проезжая часть все неудобна для проезда. Кроме того, местные жители недовольны установленными ограждениями на стройплощадке, считая их недостаточно безопасными.Напомним, ранее мы писали, что