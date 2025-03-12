Ремез питается насекомыми, пауками и семенами, искали корм преимущественно на деревьях и в камыше.

На территории Меленковского района обнаружено гнездо обыкновенного ремеза — небольшой перелетной птички длиной всего 10-11 см. Эта птица, весом 8-12,5 г, появляется во Владимирской области с начала апреля и покидает регион в августе. Об этом рассказали в Госохотинспекции региона.Ремез питается насекомыми, пауками и семенами, искали корм преимущественно на деревьях и в камыше. Постройка гнезда, похожего на сумку, лежит на плечах самца, который использует растительные волокна и пух. Обыкновенный ремез занесен в Красную книгу Владимирской области, сообщили в Госохотинспекции.Напомним, ранее мы писали, что