Влюбленные из 36 регионов России официально стали семьей во Владимирской области в последний месяц зимы. Всего в феврале поженились 447 пар, сообщили в пресс-службе министерство по ОДМС,

Влюбленные из 36 регионов России официально стали семьей во Владимирской области в последний месяц зимы. Всего в феврале поженились 447 пар, сообщили в пресс-службе министерство по ОДМС, органов ЗАГС и архивов Владимирской области. Самым юным женихом стал 18-летний молодой человек, самым пожилым – 82-летний мужчина. Самой юной невестой оказалась 17-летняя девушка, а самой пожилой –