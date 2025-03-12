ФАП в деревне Пахомово Петушинского района так и не заработал в полную силу. Сам пункт выглядит заброшенным, территория заросла сорняками, входы заперт на замки, таблички с режимом работы

ФАП в деревне Пахомово Петушинского района так и не заработал в полную силу. Сам пункт выглядит заброшенным, территория заросла сорняками, входы заперт на замки, таблички с режимом работы нет. Об этом рассказали волонтеры «Народного фронта» Владимирской области. Местные жители объяснили, что когда ФАП появился, все радовались, но сходить туда удалось только несколько раз. Потом в