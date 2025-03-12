Памятник высотой 4,2 метра будет изображать князя в богатом одежде с иконой Владимирской Божией Матери в руках.

Во Владимире на смотровой площадке возле Дмитриевского собора установят памятник князю Андрею Боголюбскому. Как сообщила пресс-служба мэрии, автором монумента является белорусский скульптор Илья Кирьянов. Памятник высотой 4,2 метра будет изображать князя в богатом одежде с иконой Владимирской Божией Матери в руках, установленным на гранитный пьедестал высотой 1,6 метра.Качество композиции вдохновлено изображением князя из «Альбома историй государства Российского» Василия Верещагина. Место для установки выбрано не случайно: оно имеет историческая и религиозная значимость.Проект благоустройства прилегающей территории будет минималистичным, включая террасирование холма, укрепление почвы и создание пешеходных дорожек. Также планируется установить освещение и легкие скамейки, при этом отказавшись от высадки декоративных растений в пользу газона.Памятник ожидается к установке 17 июля, и вопрос о необходимости ограждения площадки будет дополнительно проработан.