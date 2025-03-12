Прокуратура области провела проверку после обращения жителей города Камешково. Они пожаловались на пункт техосмотра. Нарушения действительно нашлись. Как рассказали в пресс-службе

Прокуратура области провела проверку после обращения жителей города Камешково. Они пожаловались на пункт техосмотра. Нарушения действительно нашлись. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с владельцами машин не заключают договоры о проведении осмотра, также нет четкого прайса. Определяя стоимость проведенной работы, техэксперт руководствуется предельными размерами платы за проведение техосмотра на территории области, утвержденными постановлением регионального правительства. При