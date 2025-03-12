После массированной атаки БПЛА на Владимирскую область региональное правительство опубликовало памятку на случай встречи с дронами. Несмотря на то, что среди жителей региона пострадавших

После массированной атаки БПЛА на Владимирскую область региональное правительство опубликовало памятку на случай встречи с дронами. Несмотря на то, что среди жителей региона пострадавших не было, правила безопасности знать стоит. Что делать при обнаружении беспилотника: – если вы дома – отойдите от окон, уйдите в помещение, где их нет; – если вы в транспорте или