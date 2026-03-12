Сейчас на федеральном уровне действует 17 мер поддержки.

11 марта губернатор Александр Авдеев встретился с активистами Комитета семей воинов Отечества Владимирской области. На встрече обсудили меры поддержки семей участников специальной военной операции и планы по развитию организации, которую возглавляет Марина Мурзина.Сейчас на федеральном уровне действует 17 мер поддержки для таких семей, а во Владимирской области их число довели до 47. Регион уже выделил субсидию на работу Комитета, а также запустил ряд новых инициатив: например, в 2025 году заработало Госюрбюро для бесплатной юридической помощи.Кроме того, областное Министерство здравоохранения готовит дополнительных медицинских психологов, которые специализируются на помощи военным и их близким, а главврачи муниципалитетов теперь контролируют здоровье участников и ветеранов СВО.Особое внимание уделили обеспечению орденоносцев земельными участками — их выделят в Камешковском, Киржачском, Ковровском, Собинском и Судогодском округах. Участки подберут рядом со школами и соцобъектами, обязательно с подъездной дорогой, электричеством, газом и водой.