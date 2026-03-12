Самолёт только что взлетел с аэродрома, и как только он набрал высоту, в динамиках раздался голос старшего пилота:
- Дамы и господа, говорит старший пилот! Мы приветствуем вас на борту нашего самолета, следующего из Москвы в Нью-Йорк. Погода за бортом прекрасная, и поэтому я ожидаю, что у нас будет мягкий полет, и мы доберемся до пункта назначения без всяких сюрпризов. Поэтому устраивайтесь поудобнее в своих креслах и наслаждайтесь полетом! . . А-а-а-а-а, бл@дь!!! . .
Затем гробовое молчание. Через несколько минут пилот снова на связи:
- Дамы и господа, прошу меня извинить, что вас напугал, но в тот момент, когда я делал объявление, стюардесса пролила горячий кофе прямо мне на брюки. Видели бы вы сейчас перед моих брюк!!!
Какой-то дедок в салоне во
