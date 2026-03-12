В Министерстве региональной безопасности области рассказали, с какими проблемами граждане обращаются к операторам Центра обработки вызовов системы -112 Владимирской области. Специалисты

В Министерстве региональной безопасности области рассказали, с какими проблемами граждане обращаются к операторам Центра обработки вызовов системы -112 Владимирской области. Специалисты принимают и обрабатывают в неделю тысячи звонков жителей. Чаще всего это ситуации, связанные с грозящей опасностью, требующие оперативной помощи экстренных служб. Небольшая подборка сообщений граждан: «Только что видели и слышали БПЛА. Тарахтящий звук бензопилы».