Вечером 11 марта на 225‑м км трассы М‑7 «Волга» в Камешковском районе произошла серьезная авария с участием трех транспортных средств. Водитель «КАМАЗа» с полуприцепом «Тонар» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Уже после этого в грузовик въехал автомобиль Sollers Atlant, а затем в него ударил автобус Yutong.В результате ДТП водитель и пассажир Sollers Atlant получили травмы и попали в больницу. При этом пассажирам автобуса повезло — никто из них не пострадал. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из покореженных машин. На месте работали 16 человек и 6 единиц техники, включая сотрудников МЧС и АСФ.Сейчас Госавтоинспекция Камешковского района проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .