Во Фрунзенском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении скандального застройщика Игоря Другова. Он и еще два фигуранта обвиняются в мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Дуброва парк» — 1 и 2, а также дома на Никитской улице. Напомним, потерпевшими по делу проходят около 1600 дольщиков, а сумма ущерба, по оценке следствия, превышает 4 миллиарда