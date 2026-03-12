Сидят студенты, бухают, травят политические анекдоты. Одному это надоело, спать охота, решил он их разогнать. Спустился к дежурной, сунул пятерку, и попросил занести В N-ную комнату 5 чашечек кофе. Возвращается в комнату, берет со стола вазу и в нее говорит:
- Товарищ майор в N-ную комнату 5 чашечек кофе, пожалуйста.
Через несколько минут дежурная заносит 5 чашечек кофе.
Ребята резко замолкли: -(
Наутро просыпается, в комнате никого. Он к дежурной, а та говорит:
- Мол, повязали ребят за политические анекдоты,
- А как же я?
- А товарищу майору понравилась Ваша шутка с вазой: -)
