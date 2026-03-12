Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций Гороховецкого судостроительного завода из федеральной собственности в региональную. Это решение направлено на развитие

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций Гороховецкого судостроительного завода из федеральной собственности в региональную. Это решение направлено на развитие промышленного потенциала области, включая судостроение и машиностроение. В течение восьми месяцев региону передадут 16 717 акций предприятия при условиях: – На его территории будет создан современный промышленно-технологический парк; – Областное правительство обязано сохранять