Житель Коврова лишился почти 3,5 млн рублей, поверив заманчивому предложению о продаже Volkswagen Touareg. Мужчина увидел в мессенджере объявление о продаже авто из‑за рубежа по низкой цене и не смог устоять.«Продавец» обещал не только выгодную цену, но и быструю доставку, и льготную ставку утильсбора. Общение перенесли в социальную сеть, где мошенники давили на срочность — не давали времени на проверку деталей. С 3 по 6 марта мужчина по указаниям аферистов сделал три перевода на указанные счета. А уже 10 марта, когда «продавец» исчез и перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.Следователи МО МВД России «Ковровский» уже возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция призывает горожан быть бдительными: перед переводом денег за автомобиль тщательно проверяйте продавца и не торопитесь с оплатой, даже если условия кажутся невероятно выгодными.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .