У пожилых людей похитили почти 1,7 млн рублей.

В Александрове в суд передали дело о масштабном мошенничестве. У пожилых людей похитили почти 1,7 млн рублей. Главный фигурант, житель Астрахани, его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).Схема была хитро продумана: сначала сообщники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками телефонной компании и выманивали персональные данные под предлогом обновления договора. Через несколько дней жертвам звонили уже «сотрудники правоохранительных органов» — они пугали уголовной ответственностью и убеждали передать все сбережения для «декларирования». Роль обвиняемого сводилась к тому, чтобы приехать по адресу и забрать деньги у обманутых людей.Уголовное дело уже направили в Александровский городской суд. Кроме того, прокуратура потребовала возместить нанесённый ущерб.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .