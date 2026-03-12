17-летний обвиняемый проживал в общежитии с приятелем, который рассказал о своём знакомом из детского дома и наличии у него скопленных 1,6 млн рублей. Приятели решили позвать в гости

17-летний обвиняемый проживал в общежитии с приятелем, который рассказал о своём знакомом из детского дома и наличии у него скопленных 1,6 млн рублей. Приятели решили позвать в гости обладателя крупной суммы, чтобы завладеть его деньгами. В ходе общения обвиняемый попросил у жертвы телефон под предлогом совершения звонка. Выйдя на балкон, злоумышленник вошёл в установленное на