Во Владимирской области завершилась масштабная операция «Арсенал». Полицейские пять дней охотились за нелегальным оружием и взрывчаткой. В итоге из незаконного оборота изъяли 6 единиц огнестрельного оружия, 755 боеприпасов разного калибра и почти 400 граммов взрывчатых веществ.Кроме того, завели два уголовных дела по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Яркий пример работы оперативников — дело из Собинского района: благодаря точной информации сыщики нашли у местного жителя 50 патронов калибра 5,6 мм для нарезного оружия.Полиция напоминает, что незарегистрированное оружие или боеприпасы лучше сдать добровольно. Так можно не только избежать уголовной ответственности, но и получить денежное вознаграждение. Его размер закреплен в приказе Министерства региональной безопасности Владимирской области.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .