За медицинской помощью обратились 7 438 человек, из них 2 150 — жители Владимира.

Во Владимирской области на 10‑й неделе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ — показатель поднялся на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. За это время за медицинской помощью обратились 7 438 человек, из них 2 150 — жители Владимира. При этом среди детей 3–6 и 7–14 лет заболеваемость, наоборот, снизилась.Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провела 461 исследование и выяснила, какие вирусы сейчас активнее всего циркулируют. В лидерах — респираторные вирусы негриппозной этиологии: сезонные коронавирусы, бокавирусы, риновирусы, РС‑вирусы, аденовирусы и парагрипп (1‑й тип).Не обошлось и без роста случаев COVID‑19: с 2 по 8 марта лабораторно подтвердили 49 заболеваний — это на 12,1 % больше, чем неделей ранее. Большинство (91,8 %) перенесли инфекцию в форме острой респираторной инфекции, а 8,2 % — в форме внебольничной пневмонии. Врачи напоминают: при первых симптомах болезни важно обращаться к специалисту.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .