Владимирская область встретит 14 семей из Мариуполя. Их примет благотворительный фонд «Шередарь». Для них разработаны специальные реабилитационные программы, чтобы помочь им обрести душевное равновесие и вернуться к нормальной жизни, сообщают в правительстве области. В конце февраля мы провели рабочую встречу с главой Мариуполя Антоном Кольцовым. Обсуждали возможности сотрудничества. Один из пунктов – помощь семьям, пострадавшим