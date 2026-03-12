Сотрудники Центра управления городскими дорогами совместно с волонтерами расчищали от снега и наледи смотровую площадку возле Георгиевского храма. К работе привлекались как сотрудники

Сотрудники Центра управления городскими дорогами совместно с волонтерами расчищали от снега и наледи смотровую площадку возле Георгиевского храма. К работе привлекались как сотрудники ручной уборки, так и спецтехника. Особое внимание уделили подходу к памятнику Юрию Долгорукому. Денис Нагорный, волонтер Сегодня у нас проходит плановая подготовка города к весне на центральных улицах, чтобы было удобно нашим