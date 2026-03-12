На очередном заседании суда 12 марта по делу бывшего главы минздрава Валерия Янина обсуждали недвижимость в Испании, которая ранее упоминалась в материалах дела. Сторона защиты предоставила

На очередном заседании суда 12 марта по делу бывшего главы минздрава Валерия Янина обсуждали недвижимость в Испании, которая ранее упоминалась в материалах дела. Сторона защиты предоставила суду договор купли-продажи, согласно которому квартира была продана ещё в 2017 году.Сам Янин пояснил, что приобрёл эту квартиру в ипотеку в начале 2000-х, когда был холост и работал сразу