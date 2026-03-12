Женщина ударила мужчину ножом в бедро, повредив бедренную артерию и вену.

В Камешково суд вынес приговор 47‑летней местной жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшего сожителя. Женщина ударила мужчину ножом в бедро, повредив бедренную артерию и вену.6 ноября прошлого года бывший сожитель пришел в гости, и пара принялась распивать спиртное. В какой‑то момент разговор зашел о старых обидах, завязалась ссора. Мужчина начал угрожать женщине и ругаться матом. Когда он вслух усомнился, что у нее хватит духу ударить его, разъяренная хозяйка дома схватила кухонный нож и нанесла удар. Пострадавший тут же потерял сознание, а женщина, опомнившись, сразу вызвала скорую помощь.Вину подсудимая признала полностью. Суд приговорил ее к году колонии общего режима, но приговор пока не вступил в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .